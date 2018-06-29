Кулуарная паутина, или Как хаир стал поводом для скандала перед выборами

Я стараюсь воздерживаться и от громких речей. Предпочитаю просто делать свое дело. Я – общественник по своей сути и не могу оставаться в стороне от общественной жизни, даже будучи предпринимателем. Не скрываю, что намерен баллотироваться в депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии. Депутатский мандат необходим, чтобы мне активнее работать на благо родного города, своих земляков. Я давно живу в микрорайоне Шакша, там меня хорошо знают. Несколько лет назад я избирался в горсовет Уфы и старался помогать району и землякам с рабочей окраины. Таких микрорайонов, как Шакша, много, и проблем у них великое множество. В парламенте республики я вижу одной из главных тем для работы - справедливое распределение благ для жителей центральных районов и людей из окраины. Те, кто давно меня знает, могут подтвердить, что я - хозяин своему слову и тверд в своих намерениях.