В компартии Башкирии перед выборами назревает конфликт из-за денег

Вчера, 23 июня, в Уфе прошел второй этап 25 конференции республиканского отделения КПРФ. На ней делегаты решали вопросы о выдвижении кандидатов от компартии на выборы в башкирский парламент.

Перед конференцией журналистам по мессенджеру Whatsapp разослали ссылку на компромат, опубликованный в Ufagate.ru. В нем шла речь, о том, что коммунист Радик Галлямшин подал заявление о выходе из компартии из-за того, что он разочаровался в бездействии руководства, которое не отреагировало на его обращение по поводу 300 тысяч рублей, переданных в 2012 году Ильгаму Галину в качестве материальной помощи рескому КПРФ.

«Впоследствии выяснилось, что переданные депутату Галину И.И. средства до рескома доведены не были», - говорится в обращении Галлямшина на имя лидера КПРФ Зюганова, опубликованном в интернет-ресурсе.

Ильгам Галин утверждает, что даже не знает автора заявления и что всё это – клевета. С Радиком Галлямшиным оперативно связаться не удалось.

В кулуарах говорят, что это давний конфликт двух партийцев, депутата Курултая Ильгама Галина из Нефтекамска и уфимского газовика Рустама Хафизова, который в свою очередь имеет существенную поддержку влиятельных людей в Уфе и федеральном центре. И это было именно его деньги, которые якобы Галин и не довел по назначению.

На конференции в итоге оба были предложены кандидатами, по различным избирательным округам. Конференция утвердила обе кандидатуры.

Другой источник утверждает, что сам присутствовал при передаче денег помощнику Галина, и ожидает, что для разбирательства внутрипартийного конфликта будет назначена специальная комиссия.