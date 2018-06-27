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В Уфе нужна кровь для пострадавшего в ДТП двухлетнего мальчика

27 июня 2018, 12:31
Ребенок находится в реанимации больницы №17.

В социальных сетях появилось обращение тети пострадавшего в страшном ДТП мальчика.

Нужна кровь для моего племянника Бабурина Динара, 2 года. Лежит в реанимации в 17 больнице в тяжелом состоянии. Мама и неродившийся малыш погиблиговорится в сообщении.

Напомним, 25 июня, вечером, произошло серьезное ДТП в северной части Уфы, на перекрестке улиц Первомайской и Свободы.

Как сообщили очевидцы, автомобиль Daewoo Nexia при левом повороте не уступил встречному а/м Nissan Teana, при этом оба двигались на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице. Ее двухлетний ребенок находится в реанимации.

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