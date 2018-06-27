В Уфе нужна кровь для пострадавшего в ДТП двухлетнего мальчика

Как сообщили очевидцы, автомобиль Daewoo Nexia при левом повороте не уступил встречному а/м Nissan Teana, при этом оба двигались на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая была госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице. Ее двухлетний ребенок находится в реанимации.