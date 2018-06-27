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В Уфе есть идея установить скульптуру тренера сборной России Черчесова

27 июня 2018, 18:36
Общественники считают, что наставник футбольной сборной заслужил быть увековеченным таким способом.

Общественники Руслан Бадретдинов и Роман Кулешов из Уфы предложили установить в столице Башкирии скульптуру тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

По мнению авторов инициативы, скульптура непременно должна находиться рядом с новым футбольным стадионом, создать который обещал глава республики Рустэм Хамитов.

Часть средств на оплату создания скульптуры готов выделить благотворительный фонд "Дарфонд" , а часть - местные предприниматели.

Главной идеей памятника является изображение Станислава Черчесова в момент празднования гола Артема Дзюбы, забитого не так давно в ворота сборной Саудовской Аравии.

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#Новости#Футбол#Татьяна Майорова,#Спорт
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