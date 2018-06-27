В Башкирии виновник с 10 погибшими получил 3 года колонии-поселения

Напомним, жуткая авария произошла в Иглинском районе в конце февраля этого года. На трассе М-5 столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который ехал из Уфы в Усть-Катав. В результате полученных травм 9 человек, которые находились в салоне маршрутки, погибли на месте. Ещё одна женщина скончалась позже в больнице. Не исключено, что семьи погибших будут в гражданском порядке требовать компенсации от компании-перевозчика.