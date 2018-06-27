mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии виновник с 10 погибшими получил 3 года колонии-поселения

27 июня 2018, 13:49
Решение вынесли в Иглинском районном суде.

Сторона обвинения рассчитывала на более суровое наказание. Однако родственники погибших остались удовлетворены приговором, сообщает ГТРК Башкортостан.

Напомним, жуткая авария произошла в Иглинском районе в конце февраля этого года. На трассе М-5 столкнулись грузовик и пассажирский автобус, который ехал из Уфы в Усть-Катав. В результате полученных травм 9 человек, которые находились в салоне маршрутки, погибли на месте. Ещё одна женщина скончалась позже в больнице. Не исключено, что семьи погибших будут в гражданском порядке требовать компенсации от компании-перевозчика.

Материалы по теме
Трагедия на М5 в Башкирии: делом о ДТП с девятью погибшими займется СКВ Уфе осудят виновника ДТП с летальном исходомВ Башкирии осудили виновника смертельного ДТП
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48