Трагедия на М5 в Башкирии: делом о ДТП с девятью погибшими займется СК

Медиакорсеть публикует все, что известно о страшной аварии близ села Улу-Теляк.

Первая новость о случившемся появилась около пяти вечера – ДТП произошло на 1546 км автодороги М5, недалеко от села Улу-Теляк Иглинского района. Столкнулись грузовик «Ман» и микроавтобус «Мерседес Спринтер», в котором находились 12 пассажиров. Ведомства сначала сообщили о семи, потом о девяти погибших. На место трагедии выехали спасатели МЧС, оперативная группа Уфимского гарнизона, психологи, сотрудники ГИБДД, бригады скорой, управления дорог «Приуралье», ДРСУ, - всего 22 единицы техники, 78 человек. В МЧС объявили о режиме чрезвычайной ситуации.

Известно, что автобус двигался по направлению из Уфы в Усть-Катав и принадлежал предпринимателю из Челябинской области. Официальных данных о том, имел ли право водитель осуществлять перевозки, пока нет, поскольку на территории республики автомобиль не зарегистрирован. По предварительной информации, водитель микроавтобуса пошел на обгон легкового автомобиля, хотя на встречку тем временем выехал большегруз. Фура начала тормозить, но из-за скользкой трассы водитель с управлением не справился и столкнулся со «спринтером», унеся его в обрыв.

Практически сразу погибли девять человек – житель Усть-Катава, водитель Эдуард Жиляев, Наталья Жиганова, Фазира Махмутова, Нина Марочкина, жители Сима Яна Черкасова, Александр Мызгин, Фаузаря Шаганова из поселка Яхино Ишимбайского района, Минзира Самикова из Малояза Салаватского района, Александр Смагин из Уфы. Трое были госпитализированы в ашинскую больницу. 2 пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, другие 2 госпитализированы в Иглинскую районную больницу.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать все поступающие сведения о причинах и обстоятельствах всех следственных действий и потребовал дать оценку виновным лицам. В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть граждан). Водитель задержан. Глава республики Рустэм Хамитов заявил о необходимости поддержки семей погибших и пострадавших в аварии людей.