В Башкирии ликвидируют незаконный скотомогильник

Житель села Федоровка Калининского района Уфы пожаловался на незаконный могильник в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Сооружение располагалось на территории зоны санитарной охраны источников водоснабжения Уфы. Расстояние от него до деревни составляло около 500 метров, что меньше допустимого минимума. При этом оборудование не эксплуатируемого с 2013 года скотомогильника не соответствовало ветеринарно-санитарным правилам.
Природоохранный прокурор потребовал ликвидировать скотомогильник в судебном порядке. Суд иск прокуратуры удовлетворил.