В Башкирии из-за жары могут сократить рабочий день

Сокращение рабочего времени в жару - это не все мероприятия, которые обязан выполнить работодатель для создания благоприятных условий труда своим подчиненным. В перечень мероприятий входит охлаждение (кондиционирование) воздуха помещений, обеспечение необходимого питьевого режима, наличие аптечек, технологические перерывы и организация мест отдыха работников, а при необходимости - предоставление им небольших оплачиваемых отпусков. Возможность взять выходной в аномально жаркий день – жизненно важно для работников, имеющих проблемы со здоровьем.