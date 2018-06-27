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В Башкирии из-за жары могут сократить рабочий день

27 июня 2018, 16:53
Работодатель не только должен сокращаться рабочий день в жару, но и предпринять еще несколько мер для комфортной работы сотрудников.

Согласно СанПиНу, как напоминают в пресс-службе минтруда республики, сокращение рабочего времени из-за жары для офисных работников согласуется со следующим перечнем:

28,5°C — длительность рабочего дня не должна превышать 7 часов;

29°C — не больше 6 часов;

29,5°C — 5,5;

30°C — 5;

30,5°C — 4;

31°C — 3;

31,5°C — 2,5;

32°C — 2;

при 32,5°C допустим лишь час работы.

Данный список актуален для офисных работников, трудовая деятельность которых не связана с перемещениями и переносом тяжестей. Для двух других категорий сотрудников температурные режимы ниже.

Штраф за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, составляет:

- для должностных лиц и ИП - 500 -1000 рублей;

- для организаций -10 000 - 20 000 рублей.

Помимо этого, деятельность организации могут приостановить на срок до 90 суток.

Сокращение рабочего времени в жару - это не все мероприятия, которые обязан выполнить работодатель для создания благоприятных условий труда своим подчиненным. В перечень мероприятий входит охлаждение (кондиционирование) воздуха помещений, обеспечение необходимого питьевого режима, наличие аптечек, технологические перерывы и организация мест отдыха работников, а при необходимости - предоставление им небольших оплачиваемых отпусков. Возможность взять выходной в аномально жаркий день – жизненно важно для работников, имеющих проблемы со здоровьем.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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