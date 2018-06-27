Чиновников мэрии Уфы подозревают в мошенничестве почти на 200 миллионов

Спустя менее года, в январе 2016 года, в кадастровую палату пришло заявление от этой фирмы, нового владельца земли, с тем, чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка с «Проектирование и строительство спортивного сооружения» на «Многоквартирные и многоэтажные жилые дома». Кадастровая стоимость также была изменена – с 14 до 199,5 миллионов рублей.