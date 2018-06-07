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В Башкирии чиновники Госкомтранса скрывали свои доходы, квартиры и иномарки

7 июня 2018, 12:22
Прокуратура потребовала устранить нарушения антикоррупционного законодательства в ведомстве.

Прокуратура республики выявила нарушения антикоррупционного законодательства в Государственном комитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству, об этом сообщается на сайте ведомства. Выяснилось, что некоторые служащие Госкомтранса РБ скрывали свои доходы и не отчитались о приобретении дорогостоящего имущества.

Ведущий специалист в 2017 году приобрела в Уфе квартиру, стоимость которой в четыре раза превышала ее доход за три предшествующих периода и не представила сведения о расходах и об источниках совершения сделки.

Заведующий сектором Госкомитета купил иномарку бизнес-класса и не указал полные сведения о доходах, на которые он ее приобрел. Кроме того, он не уведомил работодателя о том, что преподает одном из учебных заведений столицы.

Прокуратура республики инициировала контроль за расходами чиновников и внесла в адрес руководителя ведомства представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, накануне прокуратура Башкирии добилась возбуждения нового уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ГУП «Башкиравтодор» Шамиля Аминева. Об этом сообщается также сообщается на сайте ведомства.

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