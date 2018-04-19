Бывшему вице-мэру Уфы могут предъявить новое обвинение - источник

Бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову могут предъявить новое обвинение. Он побывал на допросе вчера, 18 апреля, как сообщил Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. Обвинение касается нарушений во время реализации программы переселения из аварийного жилья, названной журналистами "аферой на миллиард".
Следком Башкирии в феврале 2017 года возбудил уголовное дело, в связи с тем, что в период с 2008 по 2015 год сотрудники администрации Уфы подписывали с коммерсантами так называемые «договора о развитии застроенных территорий». Согласно контрактам, строительные фирмы обязались провести расселение ветхих домов за свой счёт, взамен они получали право застраивать освободившуюся после сноса домов территорию. Однако, как удалось установить порядка 155 домов, в отношении которых были заключены такие договоры, были расселены за счёт федеральной программы. Ущерб был оценён в 930 млн рублей.
Как сообщает источник, бывший первый вице-мэр отказался подписать предъявленное обвинение, а впоследствии был госпитализирован.
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