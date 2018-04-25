Суд огласил приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову

Сегодня, 25 апреля, в Уфимском районном суде состоялось оглашение приговора бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову. Судья Анна Вольцова зачитала текст приговора, из которого следует, что он признан виновным в уклонении от налогов и заслуживает наказания в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Однако в связи с тем, что срок давности по делу истек, подсудимого тут же освободили от наказания. Тем не менее, факт уголовного наказания в его биографии останется.