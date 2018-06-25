Как в Уфе можно попасть в космос

Желаете оказаться на Юпитере и ощутить на себе его гравитацию? Может быть вы мечтали стать повелителем молний или управлять предметами с помощью силы мысли? А хотели бы приручить электричество и перемещаться сквозь пространство и время? На выставке «Космодрайв» всё это возможно! При этом, дети до 3-х лет проходят бесплатно.