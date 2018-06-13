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В Башкирии выставили на продажу имущество ГУП «Лесцентр»

13 июня 2018, 10:29
Продаётся административное здание.

Имущество крупного предприятия-банкрота ГУП «Лесцентр» выставлено на продажу, сообщили в налоговой службе.

- На торги выставляется объект недвижимости (административное здание площадью 876,2 кв.м. с учетом оформленного договора аренды земельного участка), расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 152/1, общей стоимостью более 8 миллионов рублей, - уточнили в ведомстве.

Здание расположено в непосредственной близости от строящихся жилых домов ЖК «Лимонарий», комплекса домов «Грин Парк». Довольно близко с ним находятся выставочный комплекс ВДНХ-Экспо и санаторий «Зеленая роща».

ГУП «Лесцентр» объявлен банкротом в 2010 году, сообщал ранее «КоммерсантЪ-Уфа». Основной кредитор предприятия – республиканское управление Федеральной налоговой службы. Общая сумма требований кредиторов год назад оценивалась в 101,8 млн руб.

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