В Башкирии втрое увеличилась площадь лесных пожаров

Согласно данным ГУ МЧС по республике, в Башкортостане втрое увеличилось количество пожаров. С начала сезона было зафиксировано 25 очагов природного возгорания, а в этом году — уже 94.
Всего лесные пожары зафиксированы на общей площади 747 га. Год назад эта цфира была 338,05 га. Таким образом, общая площадь лесов, объятых пожаром, выросла на 408,96 га.
По данным на 12 июня в республике прогнозируется пожароопасность первого класса. В Хайбуллинском районе республики введен четвертый класс — чрезвычайной опасности.