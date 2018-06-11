В Башкирии зоолунопарк решил взять к себе бродячего пони

- У нас нет пони, поэтому мы с радостью готовы забрать животное. В случае необходимости сами оплатим его транспортировку. Кроме того, у нас есть ветеринары, которые могут помочь животному, если вдруг оно болеет, — заявил директор зоопарка Владимир Айвазян. - На сегодняшний день в нашем зоопарке содержатся белые и амурские тигры, лигры, пума, медведи, верблюды.