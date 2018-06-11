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В Башкирии зоолунопарк решил взять к себе бродячего пони

11 июня 2018, 13:00
Маленькое животное было обнаружено на свалке в Стерлитамаке.

Руководство передвижного зоолунопарка «Барс» сообщило, что готово забрать к себе пони, который был на днях обнаружен на свалке в Стерлитамаке. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан».

- У нас нет пони, поэтому мы с радостью готовы забрать животное. В случае необходимости сами оплатим его транспортировку. Кроме того, у нас есть ветеринары, которые могут помочь животному, если вдруг оно болеет, — заявил директор зоопарка Владимир Айвазян. - На сегодняшний день в нашем зоопарке содержатся белые и амурские тигры, лигры, пума, медведи, верблюды.

Напомним, животное в ужасном состоянии было обнаружено 9 июня на свалке в районе Белорецкого тракта в Стерлитамаке. Очевидцы сообщили, что животное было на привязи и, скорее всего, его просто «выкинули» за ненадобностью.

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