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УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по итогам 5 месяцев

9 июня 2018, 13:31
Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ по итогам 5 месяцев 2018 года увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Всего на 1 июня 2018 года банк выдал более 6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 13,3 млрд рублей.

В том числе банк за 5 месяцев выдал почти в 5 раз больше кредитов на рефинансирование по сравнению с прошлым годом – всего на сумму около 1 млрд рублей.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования.

В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги – 2018» в номинации «Прорыв года» – за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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