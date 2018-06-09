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Президент России подписал закон, разработанный в Башкирии

9 июня 2018, 14:43
Срок выбора собственниками жилых помещений способа управления многоквартирным домом сокращен в два раза.

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации», который был разработан в Курултае, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Закон был принят в окончательном третьем чтении 17 мая, а одобрен 30 мая. По новому закону сокращен срок выбора собственниками жилья способа управления многоквартирным домом.

– Собственники вправе сами определиться с управляющей компанией, создать ТСЖ или выбрать иную предусмотренную законом форму управления домом, прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

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