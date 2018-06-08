Одноклассники запустили приложение ЧМ-2018 со стримами и новостями чемпиона

В Одноклассниках заработало приложение со всей информацией о чемпионате мира по футболу, который начинается в России 14 июня. В приложении пользователи смогут следить за турниром глазами блогеров, снимающих прямые эфиры из городов, принимающих ЧМ-2018, узнавать результаты матчей и читать актуальные новости от ведущих спортивных СМИ.