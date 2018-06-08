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Одноклассники запустили приложение ЧМ-2018 со стримами и новостями чемпиона

8 июня 2018, 17:05
Результаты матчей чемпионата мира будут обновляться в приложении в режиме онлайн.

В Одноклассниках заработало приложение со всей информацией о чемпионате мира по футболу, который начинается в России 14 июня. В приложении пользователи смогут следить за турниром глазами блогеров, снимающих прямые эфиры из городов, принимающих ЧМ-2018, узнавать результаты матчей и читать актуальные новости от ведущих спортивных СМИ.

Будут публиковаться стримы блогеров, созданные через мобильный сервис OK Live. Таким образом, приложение ОК объединит миллионы болельщиков в России и за ее пределами.

Результаты матчей чемпионата мира будут обновляться в приложении в режиме онлайн. Болельщикам будут доступны основные события игры, составы команд, подробная статистика и видео с самыми яркими моментами матчей.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Спорт
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