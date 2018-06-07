В Одессе скончалась кинорежиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова

6 июня 2018 года стало известно о смерти известного украинского кинорежиссера и сценариста Киры Георгиевны Муратовой, сообщает «ТАСС».
Эта новость пришла из Одессы, где 83-летняя женщина в последнее время и проживала. Трагическое известие сообщил супруг режиссера живописец Евгений Голубенко.
Причины смерти пока что не называются.
Справка:
Кира Муратова родилась в бессарабском городе Сороки, в семье секретаря сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии Юрия Александровича Короткова. Её мать — Наталья Исааковна Короткова-Скурту— еврейского происхождения, член компартии Румынии с 1928 года; в 1934 году была арестована в Черновицах, в годы войны — секретарь Анны Паукер, директора базировавшегося в Уфе под эгидой Коминтерна радио «România Liberă» (Свободная Румыния). Матерью Киры Муратовой было написано несколько пособий по уходу за новорождёнными. Кира с отцом и матерью в 1939 году поселились в Бухаресте, где родители находились на нелегальной работе, с 1940 года до эвакуации жила в Кишинёве.
Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссёр Муратова дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Игоревичем Муратовым поставив короткометражный фильм «У крутого яра».
Работы Киры Георгиевны как режиссера:
1962 — У крутого яра (короткометражный)
1964 — Наш честный хлеб
1967 — Короткие встречи
1971 — Долгие проводы
1979 — Познавая белый свет
1983 — Среди серых камней
1987 — Перемена участи
1989 — Астенический синдром
1992 — Чувствительный милиционер
1994 — Увлеченья
1997 — Три истории
1999 — Письмо в Америку (короткометражный)
2001 — Второстепенные люди
2002 — Чеховские мотивы
2004 — Настройщик
2005 — Справка (короткометражный)
2006 — Кукла (короткометражный)
2007 — Два в одном
2009 — Мелодия для шарманки
2012 — Вечное возвращение