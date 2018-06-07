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В Одессе скончалась кинорежиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова

7 июня 2018, 10:44
Кира Георгиевна скончалась на 84 году жизни.

6 июня 2018 года стало известно о смерти известного украинского кинорежиссера и сценариста Киры Георгиевны Муратовой, сообщает «ТАСС».

Эта новость пришла из Одессы, где 83-летняя женщина в последнее время и проживала. Трагическое известие сообщил супруг режиссера живописец Евгений Голубенко.

Причины смерти пока что не называются.

Справка:

Кира Муратова родилась в бессарабском городе Сороки, в семье секретаря сорокского подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии Юрия Александровича Короткова. Её мать — Наталья Исааковна Короткова-Скурту— еврейского происхождения, член компартии Румынии с 1928 года; в 1934 году была арестована в Черновицах, в годы войны — секретарь Анны Паукер, директора базировавшегося в Уфе под эгидой Коминтерна радио «România Liberă» (Свободная Румыния). Матерью Киры Муратовой было написано несколько пособий по уходу за новорождёнными. Кира с отцом и матерью в 1939 году поселились в Бухаресте, где родители находились на нелегальной работе, с 1940 года до эвакуации жила в Кишинёве.

Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1961 году Кира Муратова стала режиссёром на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссёр Муратова дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Игоревичем Муратовым поставив короткометражный фильм «У крутого яра».

Работы Киры Георгиевны как режиссера:

1962 — У крутого яра (короткометражный)

1964 — Наш честный хлеб

1967 — Короткие встречи

1971 — Долгие проводы

1979 — Познавая белый свет

1983 — Среди серых камней

1987 — Перемена участи

1989 — Астенический синдром

1992 — Чувствительный милиционер

1994 — Увлеченья

1997 — Три истории

1999 — Письмо в Америку (короткометражный)

2001 — Второстепенные люди

2002 — Чеховские мотивы

2004 — Настройщик

2005 — Справка (короткометражный)

2006 — Кукла (короткометражный)

2007 — Два в одном

2009 — Мелодия для шарманки

2012 — Вечное возвращение

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