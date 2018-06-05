В Башкирии инвалидов вынуждали добираться до места лечения самостоятельно

Ранее мы писали о таком же случае в Чекмагушевском районе республики. Местные жители, страдающие почечной недостаточностью, трижды в неделю должны были за свой счет ездить в гемодиализный центр в селе Чекмагуш на жизненно важные процедуры. Расстояние составляло 20 километров в один конец, и такие поездки на такси или на автомобилях родственников и знакомых были довольно затратны для больных людей.