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В Башкирии инвалидов вынуждали добираться до места лечения самостоятельно

5 июня 2018, 16:43
Прокурор обратился в суд с требованием обеспечить проезд больных до гемодиализного центра.

Пятеро жителей Белорецка с почечной недостаточностью вынуждены были самостоятельно добираться до гемодиализного центра, в то время как перевозка пациентов к месту лечения является неотъемлемой частью гемодиализа, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Пожилому инвалиду приходилось три раза в неделю добираться до места лечения за 60 километров за свой счет.

Прокурор обратился в суд с требованием к минздраву обеспечить проезд пациентов до гемодиализного центра. Суд иск прокуратуры удовлетворил.

Ранее мы писали о таком же случае в Чекмагушевском районе республики. Местные жители, страдающие почечной недостаточностью, трижды в неделю должны были за свой счет ездить в гемодиализный центр в селе Чекмагуш на жизненно важные процедуры. Расстояние составляло 20 километров в один конец, и такие поездки на такси или на автомобилях родственников и знакомых были довольно затратны для больных людей.

За восстановлением своих прав инвалиды 1 и 2 группы обратились в прокуратуру, работники которой изучили законодательство и пришли к вывод, что перевозка пациентов от места жительства к месту лечения является неотъемлемой частью медицинской услуги и финансируется государством. Чекмагушевский районный суд согласился с требованиями прокуратуры, однако представители больницы попытались опротестовать решение суда.

Верховный суд отклонил доводы медиков об отсутствии соответствующих полномочий по транспортному обеспечению пациентов, страдающих таким заболеванием.

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