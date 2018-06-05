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Сотрудники Росгвардии в костюмах супергероев поздравили детей в больнице

5 июня 2018, 14:29
Они спустились к ним с крыши.

Сотрудники Росгвардии креативно навестили малолетних пациентов Республиканской детской клинической больницы в Уфе, сообщил телеканал «Россия-Башкортостан».

С помощью альпинистского снаряжения они спустились с крыши в одно из помещений в больнице. При этом они были одеты в костюмы «Супермена», «Бэтмена» и «Шляпника».

Таких гостей дети встретили криками и аплодисментами. Росгвардейцы-супермены поздравили маленьких пациентов РДКБ с днем защиты детей, каникулами и пожелали им скорейшего выздоровления.

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