В Уфе сняли на видео смешной автомобиль

В Уфе сняли на видео смешной автомобильВидео
Сегодня, 13:13Рустэм Башкирцев
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На нем вместо двух дверей сделали одну общую.
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Сюжеты: Видео
Смешное видео автомобиля с одной дверью вместо двух сняли в Уфе. На это стоит посмотреть.
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