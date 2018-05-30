В интернет выложили видео боевого разворота истребителей Су-57
Сегодня, 17:08Общество
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Накануне в глобальной сети обнародовали видеоролик, во время просмотра которого можно лицезреть боевой разворот пары отечественных истребителей пятого поколения Су-57.
Управлявшие боевыми машинами летчики имитировали разворот и заход для атаки наземных сил потенциального противника. Об этом пишет портал rns.online.
56-секундное видео боевого разворота Су-57 было записано в ходе проведения всеармейского этапа конкурса «Авиадартс». Тренировочный процесс предполагал, что Су-57 прикрывали бомбардировщики и атаковали при этом объекты на земле. Двумя истребителями управляли летчики-испытатели «ОКБ Сухого». Речь идет от Андрее Шендрике и Игоре Кругликове.
Отметим, что самолеты Су-57 оборудованы 30-миллиметровой автоматической пушкой 9А1-4071К. Они могут брать на вооружение бомбы, а также ракеты различного радиуса действия класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность».
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