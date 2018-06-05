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Руководитель администрации главы Башкирии Нагорный попрощался с коллегами

5 июня 2018, 13:05
По данным «Коммерсанта-Уфа», он покинул свою должность.

- Владимир Нагорный, возглавлявший с ноября 2016 года администрацию главы Башкирии Рустэма Хамитова, покинул эту должность, сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированные источники.

По версии одного из источников, еще в начале прошлой недели Владимир Нагорный неожиданно оформил отпуск на одну неделю, до 4 июня, но "в выходные забрал свои вещи и попрощался с некоторыми сотрудниками администрации".

Сам Владимир Нагорный ситуацию не комментирует.

Теперь ожидают выхода указа о назначении нового руководителя администрации, на это место прочат Евгения Маврина, назначенного 31 мая заместителем Владимира Нагорного.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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