mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэр Уфы рассказал, по какому принципу проводится ремонт улиц в столице

5 июня 2018, 19:43
Жесткие рамки федерального проекта не позволяют ремонтировать все аварийные городские пространства.

Сегодня, 5 июня, в ходе прямой линии с главой Уфы на телеканале "Вся Уфа" Ирек Ялалов рассказал, почему при проведении работ на ряде центральных улиц проводится ремонт только дорожного полотна, а ближайшие бордюры, тротуары и межквартальные проезды остаются нетронутыми.

По его словам, причина кроется в особенностям федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", точнее - жестким условиям. которые предъявляются к ремонтируемым объектам.

- Мы смогли попасть в эту программу, благодаря нашей настойчивости и помощи правительства республики. Напомню, что ее основная цель - снижение аварийности на дорогах. Главные требования попадания в программу тех или иных улиц - наличие большого траффика, аварийных участков и предписание о проведении ремонта от ГИБДД и прочих надзорных ведомств, - пояснил Ирек Ялалов. - В программу сейчас вошли объекты. находящиеся в более тяжелом техническом состоянии. Причем программой предусмотрен только ремонт дорожного полотна, а бордюры, тротуары и т.д. в нее уже не входят.

По словам Ирека Ялалова, ремонт улицы Ферина в микрорайоне Инорс в проект пока не вошел, однако ремонт одной стороны там уже начался на средства города

Материалы по теме
Ямочный ремонт в Уфе: Как правильно его надо делатьВ Уфе оппозиция совместила ямочный ремонт с агитацией
#Новости#Ремонт дорог в Уфе#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48