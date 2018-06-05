Мэр Уфы рассказал, по какому принципу проводится ремонт улиц в столице

- Мы смогли попасть в эту программу, благодаря нашей настойчивости и помощи правительства республики. Напомню, что ее основная цель - снижение аварийности на дорогах. Главные требования попадания в программу тех или иных улиц - наличие большого траффика, аварийных участков и предписание о проведении ремонта от ГИБДД и прочих надзорных ведомств, - пояснил Ирек Ялалов. - В программу сейчас вошли объекты. находящиеся в более тяжелом техническом состоянии. Причем программой предусмотрен только ремонт дорожного полотна, а бордюры, тротуары и т.д. в нее уже не входят.