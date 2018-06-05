Мэр Уфы рассказал, по какому принципу проводится ремонт улиц в столице

Сегодня, 5 июня, в ходе прямой линии с главой Уфы на телеканале "Вся Уфа" Ирек Ялалов рассказал, почему при проведении работ на ряде центральных улиц проводится ремонт только дорожного полотна, а ближайшие бордюры, тротуары и межквартальные проезды остаются нетронутыми.
По его словам, причина кроется в особенностям федеральной программы "Безопасные и качественные дороги", точнее - жестким условиям. которые предъявляются к ремонтируемым объектам.
- Мы смогли попасть в эту программу, благодаря нашей настойчивости и помощи правительства республики. Напомню, что ее основная цель - снижение аварийности на дорогах. Главные требования попадания в программу тех или иных улиц - наличие большого траффика, аварийных участков и предписание о проведении ремонта от ГИБДД и прочих надзорных ведомств, - пояснил Ирек Ялалов. - В программу сейчас вошли объекты. находящиеся в более тяжелом техническом состоянии. Причем программой предусмотрен только ремонт дорожного полотна, а бордюры, тротуары и т.д. в нее уже не входят.
По словам Ирека Ялалова, ремонт улицы Ферина в микрорайоне Инорс в проект пока не вошел, однако ремонт одной стороны там уже начался на средства города