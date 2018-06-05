Казус в Башкирии: Уголовный кодекс на арабском языке долго чтили как Коран

Музей МВД Башкирии открылся в Уфе в 1982 году. Он состоит из четырех залов, в которых представлено обмундирование, трофейное оружие, другие реликвии. Самый старый экспонат музея — это инструкция стрелка, датируемая 1917 годом. Экспозиция содержит также информацию о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниках милиции и полиции, которых сегодня насчитывается 109. Скорбный список, к сожалению, продолжает периодически пополняться.