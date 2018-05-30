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Центр Уфы перекрыт из-за репетиции парада к 300-летию МВД
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
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Центр Уфы перекрыт из-за репетиции парада к 300-летию МВД

Сегодня, 15:31ОбществоЗиля АскероваФото: Фото Булата Баширова
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