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В Уфе фигуранту дела о покушении на бизнесмена предъявили обвинение

4 июня 2018, 15:24
В Уфе завершено расследование первой части уголовного дела о нападении на предпринимателя Павла Кабанова.

Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, обвинение в покушении на убийство по найму и незаконном ношении огнестрельного оружия предъявлено 45-летнему Тимуру Узбекову.

По версии обвинения, мужчина должен был получить за убийство Кабанова 750 тысяч рублей. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и рассказал о том, кто нанял его для убийства.

Напомним, в крупного уфимского предпринимателя, владельца ООО «УфаЭнерго» стреляли рано утром 20 октября прошлого года в одном из гаражей по ул. Мингажева. Неизвестный выстрелил 4 раза, один раз в голову, три раза — в живот. Бизнесмен, несмотря на полученные тяжелые травмы, выжил.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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