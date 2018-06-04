Минэкономразвития: в России в 2018 году инфляция будет на уровне 3,2%

Отметим, что несколько недель назад Минэкономразвития понизило прогноз инфляции на этот год с 4% до 2,8%. Через некоторое время страны Запада ужесточили антироссийские санкции. Новые ограничения в очередной раз ударили по стоимости рубля. Данные факторы не были учтены в весеннем прогнозе ведомства.