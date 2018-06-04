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Минэкономразвития: в России в 2018 году инфляция будет на уровне 3,2%

4 июня 2018, 16:57
По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, уровень инфляции в Российской Федерации на конец 2018 года составит от 2,7% до 3,2%.

Чиновник добавил, что прогноз по инфляции в 4% на нынешний год будет недовыполнен. Об этом пишет портал rns.online.

В марте Минэкономразвития предрекало инфляцию в размере 2,8%. Сейчас эта оценка остается релевантной, подытожил Орешкин.

Отметим, что несколько недель назад Минэкономразвития понизило прогноз инфляции на этот год с 4% до 2,8%. Через некоторое время страны Запада ужесточили антироссийские санкции. Новые ограничения в очередной раз ударили по стоимости рубля. Данные факторы не были учтены в весеннем прогнозе ведомства.

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