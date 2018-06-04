«Мастер Окон» дарит скидку в 41% уфимским новоселам и пенсионерам

Наша компания вместе с Вами уже более 20 лет, в течении которых мы совершенствовали свои технологии, сохраняя качество изделий. Это и герметичная сварка, и обработка швов, подгонка индивидуального формата стекла, а самое главное, возможность производства оконных конструкций любого вида, формы и цвета. Все ради Вашего комфорта.
Мы знаем, как важно сохранить в доме тепло и уют, и поэтому изготавливаем окна, которые не только защищают от шума и пыли, сохраняют тепло и сберегают электроэнергию, но и будут идеально вписываться в дизайн квартиры или дома. Мы выбираем только качественные комплектующие для своих изделий – профили, фурнитура и сопутствующая продукция – проверена нами и временем. Доказательством служит огромный перечень выполненных проектов, более 100 000 объектов, в числе которых:
- Бизнес-центр КПД - ЖД Парус - ЖД Волна - Автоцентр Калина-авто (ниссан) - ТСК Июнь - ТСК Сипайловкий - Автоцентр ТАН-Авто - ТЦ Экватор - Медицинский центр Аллоплант
И много еще…
Превосходное качество продукции дополняется высоким профессионализмом наших специалистов, постоянно повышающих свою квалификацию, и отличным сервисным обслуживанием в течение всего гарантийного срока.
Технологии бережливого производства, современные программные системы, собственная производственная база позволяет оптимизировать производство помогают сохранять высокое качество изделий, без удорожания, и при этом выполнять задачи разных масштабов и сложности с использованием современных конструкторских решений и высоких технологий.
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г. Уфа, проспект Октября, 101.
г. Уфа, ул. Цветочная, 3/3.
г. Уфа, ул. Революционная, 131.