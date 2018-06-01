Башкирская содовая компания организовала праздник детям

Юных жителей города ждали праздничные мероприятия в парке «Содовик». Для детей были организованы анимационные и тематические площадки, весёлые игры, выступления творческих коллективов. Жители города могли сделать памятные фотографии с известной во всем мире желто-оранжевой пачкой пищевой соды, которая давно стала визитной карточкой Стерлитамака. Самые эрудированные горожане, которые с легкостью отвечали на вопросы викторины БСК, получили памятные призы и подарки от компании. Несмотря на непогоду, весь вечер в городе не смолкал детский смех, улицы озаряли радостные улыбки, а согревались жители Стерлитамака хорошим настроением в кругу самых близких. Впереди три летних месяца, а значит, праздник для детей только начинается!