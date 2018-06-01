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Башкирская содовая компания организовала праздник детям

1 июня 2018, 10:16
В канун Международного дня защиты детей Башкирская содовая компания организовала праздничные мероприятия для юных жителей Стерлитамака.

Предприятие много лет поддерживает развитие детского творчества, спорта и других городских инициатив, связанных с воспитанием подрастающего поколения. В этом году в преддверии Международного дня защиты детей при поддержке БСК прошел II Открытый городской фестиваль по дзюдо на призы компании, в котором приняли участие более двухсот спортсменов из Оренбурга и городов Башкортостана. Уже второй год подряд компания становится главным спонсором соревнований.

БСК уделяет большое внимание развитию в Стерлитамаке детского массового спорта. Предприятие является генеральным партнером Центра дзюдо «Кумитэ», а также спортивной школы олимпийского резерва, где занимаются дети с 7 лет. Продолжился праздник вечерней программой, в организации которого предприятие также приняло участие.

Юных жителей города ждали праздничные мероприятия в парке «Содовик». Для детей были организованы анимационные и тематические площадки, весёлые игры, выступления творческих коллективов. Жители города могли сделать памятные фотографии с известной во всем мире желто-оранжевой пачкой пищевой соды, которая давно стала визитной карточкой Стерлитамака. Самые эрудированные горожане, которые с легкостью отвечали на вопросы викторины БСК, получили памятные призы и подарки от компании. Несмотря на непогоду, весь вечер в городе не смолкал детский смех, улицы озаряли радостные улыбки, а согревались жители Стерлитамака хорошим настроением в кругу самых близких. Впереди три летних месяца, а значит, праздник для детей только начинается!

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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