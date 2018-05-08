БСК поздравила ветеранов с Днём Победы

Такие встречи для компании традиционны и всегда проходят с особой теплотой.

Сегодня на учете в совете ветеранов БСК состоят 15 участников войны, 260 тружеников тыла и 14 вдов ветеранов войны. Компания не только помнит, но и оказывает всестороннюю поддержку тем, кто в тяжелое для страны время совершил военный и трудовой подвиг. В этом году на оказание материальной помощи к празднику 9 Мая предприятие направило около одного миллиона рублей.

- От всей души хочется поздравить вас с этим Великим для нашего народа праздником! Пожелать вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Подвиг, совершенный вами - бессмертен, он навсегда останется в сердце каждого из нас! - обратился к ветеранам директор по связям с общественностью Сергей Лобастов.