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«БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 1 квартал 2018 года

1 июня 2018, 14:51
По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль Банка составила 4 655 млн. руб., что многократно превышает прибыль Банка за 1 квартал 2017 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый процентный доход увеличился на 30,3%, чистые комиссионные доходы выросли на 15,6%. С учетом перехода с 1 января 2018 года на стандарт МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" капитал Банк увеличился на 16 507 млн руб. по сравнению с 2017 годом и составил 93 337 млн руб. на конец первого квартала 2018 года.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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