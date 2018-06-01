«БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 1 квартал 2018 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый процентный доход увеличился на 30,3%, чистые комиссионные доходы выросли на 15,6%. С учетом перехода с 1 января 2018 года на стандарт МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" капитал Банк увеличился на 16 507 млн руб. по сравнению с 2017 годом и составил 93 337 млн руб. на конец первого квартала 2018 года.