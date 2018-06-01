«БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 1 квартал 2018 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый процентный доход увеличился на 30,3%, чистые комиссионные доходы выросли на 15,6%. С учетом перехода с 1 января 2018 года на стандарт МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" капитал Банк увеличился на 16 507 млн руб. по сравнению с 2017 годом и составил 93 337 млн руб. на конец первого квартала 2018 года.
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,
«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.