УРАЛСИБ принял участие в заседании Совета ректоров вузов Башкирии

Участники заседания говорили о растущей роли вузов в развитии экономики региона, о проблемах трудоустройства выпускников и потенциале молодежи в республике. Башкортостан по данным официальной статистики занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству молодежи (880 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, четвертая часть которых – студенты вузов). В современных условиях перед вузами стоит важная задача модернизации. Как отметили сразу несколько докладчиков, международный опыт показывает, что драйверами инновационного развития и разработок сегодня становятся университеты и научные центры. В нашей стране в целом, и в регионе назрела необходимость более продуктивного сотрудничества университетов и бизнеса. Кроме того, вузам предстоит наращивать объем и количество собственных разработок и исследований, развивать связи с региональным бизнесом.