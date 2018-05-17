УРАЛСИБ реализовал возможность P2P-переводов на бизнес-карты

Банк УРАЛСИБ реализовал услугу входящих P2P-переводов на бизнес-карты. Теперь держатели бизнес-карт Банка УРАЛСИБ смогут принимать переводы «с карты на карту» от физических лиц – владельцев пластиковых карт любых Банков.

Для осуществления перевода на бизнес-карту отправителю необходимо знать только ее номер. Перевести деньги можно любым удобным способом: с помощью интернет или мобильного банка для физических лиц УРАЛСИБ или другого банка, специализированных сервисов P2P-переводов, любого платежного терминала или банкомата. При совершении отправителем P2P-переводов через дистанционные каналы банка УРАЛСИБ услуга для держателей бизнес-карт бесплатна.

«Для индивидуальных предпринимателей актуальна ситуация, когда необходимо перевести личные средства с карты физического лица или внести наличные на счет своего ИП. В этом случае предприниматель может воспользоваться услугой P2P-перевода на бизнес-карту», — отмечает Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ.

Бизнес-карта - удобный инструмент круглосуточного доступа к средствам на счете. Владелец бизнес-карты имеет возможность вносить наличную выручку на счет и снимать деньги через банкоматы без посещения кассы Банка и по более выгодной комиссии. Кроме того, с помощью бизнес-карты можно оплачивать хозяйственные расходы в торговых точках и Интернете, командировочные и представительские расходы.

В целях безопасности каждому сотруднику компании-держателю бизнес-карты могут быть индивидуально настроены лимиты по операциям оплаты и снятия наличных, а для удобства отправляющихся в командировки подключено авто-пополнение баланса карты.

Для клиентов банка УРАЛСИБ выпуск бизнес-карты бесплатен. В рамках пакетов услуг для бизнеса первый месяц обслуживания карты – 0 рублей, далее – от 100 рублей в месяц.

Подробности на сайте Банка или по телефону 8 800 700 77 16.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов.