Башкирия продала на экспорт продукции на 23,25 млрд рублей

Согласно данным Башстата, в первом квартале текущего года внешнеторговый оборот республики составил $ 448,4 млн. Из них $ 369,2 млн — экспорт. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился почти на $ 60 млн. Объем вырос преимущественно благодаря машиностроению и химической продукции.