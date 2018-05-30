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Башкирия продала на экспорт продукции на 23,25 млрд рублей

30 мая 2018, 09:52
В первом квартале 2018 года.

Согласно данным Башстата, в первом квартале текущего года внешнеторговый оборот республики составил $ 448,4 млн. Из них $ 369,2 млн — экспорт. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился почти на $ 60 млн. Объем вырос преимущественно благодаря машиностроению и химической продукции.

Долю в 30,4% заняла продукция машиностроения — авиадвигатели и их части. 17,5% — минеральные продукты (смеси углеводоров, жидкие продукты пиролиза). Из продовольствия за рубеж продан сахар и фуражный ячмень — доля 3,4%.

В первом квартале в Башкирию ввезли импорта на $ 79,2 млн рублей. Это машиностроительная продукция, легковые автомобили, сырье для фармацевтики, металлы и металлические издели.

По словам начальника ведомства Марата Сафиуллина, по итогам трех месяцев ведомство перечислило в федеральный бюджет платежей на сумму более 1,5 млрд рублей.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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