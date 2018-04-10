В Уфе таможня не дала добро на продажу спортивной обуви трех брендов

В Уфе таможенники в одном из торговых центров приостановили реализацию спортивной обуви брендов «Adidas», «Reebok» и «Nike», сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни.

В ходе проверки в одном из торговых центров Уфы сотрудники Башкортостанской таможни обнаружили 78 пар спортивной обуви с признаками контрафакта, содержащей атрибутику известных марок «Adidas», «Reebok» и «Nike» производства Китая, Вьетнама, Индонезии, общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

- На основании информации, полученной от правообладателей торговых марок, таможенники сделали вывод о возможном нарушении уфимским предпринимателем прав интеллектуальной собственности, незаконном ввозе обуви, минуя таможенный контроль и нелегальности нахождения товара в обороте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате на всю партию обуви был наложен арест и назначена экспертиза.

Проверка в торговом центре прошла на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе. Наименование торгового центра в таможне назвать отказались, поскольку проверка еще продолжается.