mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В июне в Башкирии впервые пройдут «Игры кочевников»

29 мая 2018, 15:55
Впервые в нашем регионе будут организованы соревнования по этническим видам спорта.

Они пройдут 16 июня на территории озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Нашу республику представят более ста спортсменов, представляющие национальные виды спорта.

Победители получат право представлять нашу страну на III Всемирных играх кочевников, которые проходят раз в два года и запланированы на 2—9 сентября 2018 года в Кыргызстане.

Зрителей и гостей фестиваля ждут борьба на поясах, кок-бору (битва за козла на лошадях), скачки, а также игры в кости и настольные игры. Соревнования сопровождаются разнообразной этнокультурной программой, показательными выступлениями и концертами.

Материалы по теме
Рустэм Арсланов из Башкирии стал чемпионом вторых Всемирных игр кочевниковСпортсмены РБ отправились на Всемирные игры кочевников бороться на поясах
#Новости#Надежда Валитова#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48