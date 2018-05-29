В июне в Башкирии впервые пройдут «Игры кочевников»

Они пройдут 16 июня на территории озера Банное в Абзелиловском районе Башкирии. Нашу республику представят более ста спортсменов, представляющие национальные виды спорта.
Победители получат право представлять нашу страну на III Всемирных играх кочевников, которые проходят раз в два года и запланированы на 2—9 сентября 2018 года в Кыргызстане.
Зрителей и гостей фестиваля ждут борьба на поясах, кок-бору (битва за козла на лошадях), скачки, а также игры в кости и настольные игры. Соревнования сопровождаются разнообразной этнокультурной программой, показательными выступлениями и концертами.