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Москвичка, задолжав 1,5 миллиона, заказала убийство бизнесмена в Башкирии

29 мая 2018, 17:43
Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение.

Прокуратура Башкирии обвинила 55-летнюю жительницу Москвы и троих уроженцев Таджикистана в незаконном приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, а также в организации, пособничестве, приготовлении убийства, сообщили в ведомстве. По версии следствия, женщина, имея долг перед предпринимателем из Башкирии в размере 1,5 млн рублей, решила организовать его убийство.

Её знакомый согласился за 1 млн рублей реализовать её план. Но с первого раза убить бизнесмена не удалось, в марте 2016 года двое граждан Таджикистана приехали из Москвы, но не смогли найти оружие.

Тогда помощник женщины, соорганизатор убийства, решил заменить исполнителей.

- Через несколько дней в городе Октябрьский заказчица убийства передала исполнителям фотографии жертвы, информацию о месте жительства, работы, а также переделанный в боевой газовый пистолет, - сообщили в прокуратуре.

Исполнители дождались бизнесмена у дома и при выходе его из автомобиля произвели три прицельных выстрела, и один выстрел в находившуюся рядом супругу. От полученных травм мужчина скончался, женщине удалось спасти жизнь.

Двоих участников преступления задержали в Таджикистане, обвиняемые по делу заключены под стражу.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд.

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