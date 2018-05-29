Москвичка, задолжав 1,5 миллиона, заказала убийство бизнесмена в Башкирии

Прокуратура Башкирии обвинила 55-летнюю жительницу Москвы и троих уроженцев Таджикистана в незаконном приобретении, хранении и передаче огнестрельного оружия, а также в организации, пособничестве, приготовлении убийства, сообщили в ведомстве. По версии следствия, женщина, имея долг перед предпринимателем из Башкирии в размере 1,5 млн рублей, решила организовать его убийство.