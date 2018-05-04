Уфимца посадили на 19 лет за убийство двоих людей и поджог дома
Злоумышленник также обвиняется в угоне, причинении вреда здоровью, краже и порче имущества.
39-летнего уфимца признали виновным в совершении преступлений по пяти статьям: «Убийство», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Кража», «Угон» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
22 февраля 2015 года 39-летний мужчина избил 47-летнего собутыльника. Вспомнив о том, что знакомый рассказал его жене об изменах, уфимец после избиения приятеля пришел домой к 62-летнему знакомому в Иглинском районе и два раза ударил хозяина дома топором по туловищу и голове, от чего тот скончался. Также зарубил топором и 51-летнего друга, который находился в тот момент в доме вместе с потерпевшим. После злоумышленник сжег дом – ущерб от уничтоженного пожаром дома составил почти три миллиона рублей, а стоимость сожженного имущества - 600 тысяч рублей.
Также в мае 2013 года обвиняемый украл у знакомого из квартиры имущество на сумму более шести тысяч рублей, прихватил ключи от автомобиля «Nissan Pathfinder», который принадлежал тому же знакомому, и уехал в неизвестном направлении. Автомобиль вернул ночью и скрылся.
Верховный суд назначил мужчине наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и удовлетворил исковые требования потерпевших на сумму около пяти миллионов рублей.