Уфимца посадили на 19 лет за убийство двоих людей и поджог дома

22 февраля 2015 года 39-летний мужчина избил 47-летнего собутыльника. Вспомнив о том, что знакомый рассказал его жене об изменах, уфимец после избиения приятеля пришел домой к 62-летнему знакомому в Иглинском районе и два раза ударил хозяина дома топором по туловищу и голове, от чего тот скончался. Также зарубил топором и 51-летнего друга, который находился в тот момент в доме вместе с потерпевшим. После злоумышленник сжег дом – ущерб от уничтоженного пожаром дома составил почти три миллиона рублей, а стоимость сожженного имущества - 600 тысяч рублей.