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В Башкирии нарушили жилищные права четырех детей-сирот

28 мая 2018, 16:59
Нарушения выявила прокуратура.

В Аскинском районе местная администрация не обеспечивала двух детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Прокуратура Аскинского района Башкирии направила в суд два исковых заявления об обязании муниципалитета предоставить им жилье с заключением договора социального найма, сообщили в прокуратуре республики. Суд встал на сторону сирот.

Также в этом районе два раза детям-сиротам предоставляли некачественное жилье. В этих домах не было надлежащей вентиляционной системы и горячего водоснабжения. Суд обязал муниципалитет устранить эти недоделки.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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