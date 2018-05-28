В Башкирии 10-летний мальчик сорвался в реку с тарзанки

Днем 27 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что ребенок упал в реку в Туймазинском районе ребенок упал в реку и его унесло течением. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме региона.
- Предварительно установлено, что днем 27 мая двое детей катались на тарзанке через реку Усень в Туймазинском районе, - сообщили в следкоме. - Во время катания 10-летний мальчик сорвался и упал в реку, его унесло течением.
Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организованы поиски ребенка.