mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии 10-летний мальчик сорвался в реку с тарзанки

28 мая 2018, 17:32
По данному факту проводится доследственная проверка.

Днем 27 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что ребенок упал в реку в Туймазинском районе ребенок упал в реку и его унесло течением. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в следкоме региона.

- Предварительно установлено, что днем 27 мая двое детей катались на тарзанке через реку Усень в Туймазинском районе, - сообщили в следкоме. - Во время катания 10-летний мальчик сорвался и упал в реку, его унесло течением.

Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организованы поиски ребенка.

Материалы по теме
В Башкирии утонули две девочки в реке УршакЖенщина из Башкирии утонула на отдыхе в ТурцииВ Башкирии во время игры утонул 6-летний ребенок
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48