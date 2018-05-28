Собственникам сократят время выбора формы управления многоквартирным домом

- Таким образом, в любом случае ждать целый год не имеет смысла, поскольку дом все это время не обслуживается, что повышает риск чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ. Срок в шесть месяцев более чем достаточен. Депутаты Госдумы оказались солидарны с нами в данном вопросе. Инициатива Государственного Собрания была оперативно рассмотрена в трех чтениях и, уверен, скоро обретет статус федерального закона, - прокомментировал Константин Толкачев.