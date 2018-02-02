Башкирия в 2018 году получит 71 жилищный сертификат

Башкирия в этом году получит 71 государственный жилищный сертификат, следует из информации на официальном сайте правительства РФ. Распоряжение об утверждении графика выпуска и распределения сертификатов в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» подписал премьер-министр Росии Дмитрий Медведев.

Так, 27 сертификатов на суму 55 млн руб. будут выделены пострадавшим при авариях на Чернобыльской АЭС и производственном объединении «Маяк», 16 сертификатов на сумму более 35 млн рублей — вынужденным переселенцам, 11 сертификатов на сумму более 20 млн рублей — гражданам, выезжающим с Крайнего Севера и приравненных к нему местностей, 17 сертификатов на сумму более 31 млн рублей — переселенцам из закрытого территориального образования (Межгорье).