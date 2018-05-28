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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам

28 мая 2018, 11:48
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам видов «Доход», «Рост» и «Комфорт».

Для удобства клиентов были обновлены параметры вкладов, в частности, по всем видам указанных вкладов, вне зависимости от пакета услуг, появилась возможность выбора индивидуального срока в диапазоне от 91 до 1100 дней.

Срок вклада можно выбрать с точностью до дня. Это особенно удобно для клиентов, планирующих крупные траты или покупки на определенную дату.

Увеличились ставки по вкладам, оформляемым без пакета услуг либо в рамках пакета «Турбо»:

- «Доход» - до 6,2% годовых в рублях и 2,1% годовых в долларах США;

- «Рост» - до 5,7% годовых в рублях и 1,9% годовых в долларах США;

- «Комфорт» - до 5,2% годовых в рублях и 1,1% годовых в долларах США.

При открытии данных вкладов в Интернет-банке либо Мобильном банке ставки по вкладам в рублях будут увеличены на + 0,2% годовых.

По вкладам в долларах США, оформляемым в рамках пакетов «Приоритет» и «Статус», максимальные ставки увеличены до:

- 2,3% годовых для «Доход. Приоритет» и 2,5% годовых для «Доход. Статус»;

- 2,1% годовых для «Рост. Приоритет» и 2,3% годовых для «Рост. Статус»;

- 1,3% годовых для «Комфорт. Приоритет» и 1,5% годовых для «Комфорт. Статус».

Появилась новая премиальная линейка вкладов «Прайвет», оформляемая в рамках одноименного пакета услуг, и предлагающая следующие максимальные ставки:

- «Доход. Прайвет» - 6,8% годовых в рублях и 2,7% годовых в долларах США;

- «Рост. Прайвет» - 6,3% годовых в рублях и 2,5% годовых в долларах США;

- «Комфорт. Прайвет» - 5,8% годовых в рублях и 1,7% годовых в долларах США.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг и вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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