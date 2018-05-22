Банк УРАЛСИБ обновил линейку карт для физических лиц

Банк УРАЛСИБ обновил линейку розничных продуктов для физических лиц. В составе обновленной линейки – карты «ЭНЕРДЖИНС» и «КОПИЛКА», а также пакет услуг «ТУРБО».
Карта «ЭНЕРДЖИНС» выпускается бесплатно в двух вариантах – кредитная и дебетовая. Карта предназначена для удобного совершения ежедневных покупок, так как позволяет получить кэшбэк в размере 1% на все покупки. Кроме того, карта подключена к программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус, которая позволяет обменивать накопленные бонусы на повышенный кэшбэк в размере до 3%, а также продукты и услуги партнеров Банка
Дебетовая карта «КОПИЛКА» выпускается бесплатно и предназначена для удобного накопления сбережений. На остаток по карте начисляются до 6% ежемесячно, в зависимости от суммы остатка. Для начисления процентов в первый месяц пользования картой, необходимо пополнить ее в день получения.
Пакет услуг «ТУРБО» выпускается бесплатно и позволяет клиентам получить комплекс преимуществ карт «ЭНЕРДЖИНС» и «КОПИЛКА», а также ряд других возможностей: бесплатный выпуск дополнительных карт, страхование выезжающих за рубеж, доступ в бизнес-залы аэропортов. К пакету бесплатно выпускается кредитная карта категории Platinum. Клиентам доступны ежемесячные начисления на минимальный остаток до 6% годовых. Предусмотрен повышенный кэшбэк на все совершаемые покупки до 3% по программе лояльности УРАЛСИБ | Бонус. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления карт и пакета услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Справка:
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 мая 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 464 банкомата, 527 платежных терминалов и 21 977 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.