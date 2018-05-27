На первом сабантуе в Башкирии лошадь наехала на корреспондента БСТ

- Я бы не удивился, если бы столкновение произошло по моей неосторожности во время официальных скачек, которые должны были начаться только в половине первого часа дня. Не понимаю, каким образом организовали безопасность гостей, кто контролировал скакунов. Кто разрешил им устраивать скачки по полю, где было много людей, в том числе и детей. Не окажись я перед лошадью, на моем месте мог бы быть любой ребенок находившиеся рядом, - рассказал Азат нашему корреспонденту.