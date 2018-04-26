В Уфе стартовала предпродажа абонементов в Аквапарк на лето

Уточним, что абонемент действует в летний период, а это значит, что стоимость посещения останется фиксированной, несмотря на повышение тарифов летом. К примеру, в июле 2017 года стоимость билета на 4 часа составляла 1450 рублей, а полная стоимость посещения для семьи из 4 человек в июле выходила 5 800 рублей. К тому же, исходя из опыта прошлых лет, в летний период скидки на посещение Аквапарка не предоставляются. Но для обладателей абонемента этим летом стоимость посещения Аквапарка для 4 человек составит всего 796 рублей. Таким образом каждое посещение обойдется в 199 рублей даже в период летних каникул.