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В Уфе стартовала предпродажа абонементов в Аквапарк на лето

26 апреля 2018, 06:24
Для тех, кто хочет посещать Уфимский Аквапарк за 199 рублей даже в период летних каникул, появилась отличная новость.

В этом году всего один абонемент за 9 999 рублей на большую семью даст возможность посещать Уфимский Аквапарк в течение шести месяцев по единой для всех цене – 199 рублей. Абонемент включает 50 посещений.

Так, семья из 4 человек по абонементу сможет посещать Аквапарк по 2 раза в месяц на протяжении полугода. Возможны варианты с учетом того, что в один день по абонементу в Аквапарк могут пройти до шести человек, включая владельца абонемента.

Уточним, что абонемент действует в летний период, а это значит, что стоимость посещения останется фиксированной, несмотря на повышение тарифов летом. К примеру, в июле 2017 года стоимость билета на 4 часа составляла 1450 рублей, а полная стоимость посещения для семьи из 4 человек в июле выходила 5 800 рублей. К тому же, исходя из опыта прошлых лет, в летний период скидки на посещение Аквапарка не предоставляются. Но для обладателей абонемента этим летом стоимость посещения Аквапарка для 4 человек составит всего 796 рублей. Таким образом каждое посещение обойдется в 199 рублей даже в период летних каникул.

Кстати, помимо выгодной цены, первые 300 покупателей абонементов смогут принять участие в розыгрыше 20 ценных призов, среди которых - 7 гироскутеров, 6 игровых консолей, 4 велосипеда и 3 комплекта беспроводных наушников.

Считайте выгоду, оценивайте все плюсы, подумайте о возможности выиграть подарок и приходите в Уфимский Аквапарк за новым абонементом!

Кстати, начать посещение Аквапарка по абонементу можно сразу же, в день его приобретения, не дожидаясь наступления календарного лета.

Продажа абонементов продлится до конца весны. И у тех, кто планирует летний отдых заранее, есть отличная возможность приобрести его по акции до 31 мая 2018 года.

Количество абонементов ограничено.

Оставить заявку на получение абонемента можно здесь.

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