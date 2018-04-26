В Уфе пройдет парад речных нефтяных танкеров

Уже в эту пятницу, 27 апреля, состоится торжественная церемония открытия навигации и парад нефтеналивного флота. Насладиться праздником сможет любой желающий: в этот день в Уфе в любимом горожанами парке «Ватан» с 12:00 до 15:00 часов пройдут торжества. Организатор мероприятия – Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и судоходная компания «БашВолготанкер».