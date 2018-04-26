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В Уфе пройдет парад речных нефтяных танкеров

26 апреля 2018, 16:33
Нынешняя навигация – юбилейная: 160 лет с начала хождения судов по реке.

Уже в эту пятницу, 27 апреля, состоится торжественная церемония открытия навигации и парад нефтеналивного флота. Насладиться праздником сможет любой желающий: в этот день в Уфе в любимом горожанами парке «Ватан» с 12:00 до 15:00 часов пройдут торжества. Организатор мероприятия – Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству и судоходная компания «БашВолготанкер».

Нынешняя навигация 2018 года юбилейная для флота Башкирии: ровно 160 лет назад на главной водной артерии республики впервые появились паровые суда, а 70 лет назад в Уфе было создано Башкирское управление уникального волжского нефтеналивного пароходства. Сегодня компания носит название «БашВолготанкер» и является основным перевозчиком нефтепродуктов Башкирии.

Впервые жители Уфы смогут увидеть нефтеналивной флот в центре города, познакомиться с ветеранами легендарного пароходства и посмотреть торжественную церемонию открытия навигации 2018 года по реке Белой.

Завершит мероприятие праздничный концерт с участием звезд эстрады.

#Новости#Марат Гареев#Общество
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